По указанию президента Азербайджана приостановлено строительство жилого здания на Ясамальского района

2017-04-15 15:01 | www.apa.az | 2

По указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева приостановлено строительство жилого здания на территории «Дома охотника» на проспекте Метбуат в Ясамальском районе Баку.

Как передает АПА, причиной остановки строительства является незаконная вырубка строительной компанией 54 деревьев и полное уничтожение озеленения на этой территории

Согласно вывеске на месте строительства, по данному адресу велось строительство жилого и торгового центра Böyük Plaza. Однако строительная компания, нарушив действующие законы, тяжелой техникой незаконно вырубила деревья на данной территории. Данный вопрос вызвал негодование жильцов соседних домов. Президент Азербайджана резко отреагировал на нарушения закона, допущенные в ходе строительства, и вырубку деревьев, и дал указание о немедленном приостановлении строительных работ.

Министерство экологии и природных ресурсов провело осмотр данной территории и составило акт о вырубке деревьев. Компания, осуществляющая строительство на данной территории оштрафовано на сумму 130 тыс. манатов. По факту возбуждено уголовное дело.

В своей заключительной речи на заседании Кабмина от 13 апреля 2014 года президент Ильхам Алиев отметил: «Вопросы, связанные с экологической обстановкой, постоянно находятся в центре нашего внимания. Но и общественность, и меня беспокоит вопрос вырубки деревьев. Этого нельзя допускать. Считаю, что в этом деле мы должны применять более серьезную ответственность. Вырубка деревьев должна быть полностью прекращена. Лишь в редких случаях, да и то по заключению Министерства экологии и природных ресурсов где-то может быть пересажено или вырублено дерево. Я неоднократно высказывал свое мнение по данным вопросам. Могу сказать, что по сравнению с предыдущими годами ситуация более позитивна. Но нам не удалось полностью добиться желаемого. Приходят ночью, незаконно вырубают деревья, выравнивают место, чтобы построить дом. Это бессовестность, это позор, это преступление.



Поэтому соответствующим структурам необходимо внести предложения с тем, чтобы мы приняли более серьезные меры в отношении тех, кто вырубает деревья. Они должны быть привлечены к ответственности. Еще раз хочу сказать, что ни одно дерево в городе не может быть вырублено без разрешения, заключения Министерства экологии и природных ресурсов. Это мое последнее предупреждение».