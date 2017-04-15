Уволен полицейский, избивший собаку – ФОТО + ВИДЕО

2017-04-15 10:50 | www.oxu.az | 2

Сотрудник Главного управления охраны министерства внутренних дел Турал Гаджиомеров, избивший 3-месячного щенка своего соседа в Загатальском районе, наказан в официальной форме.

Как передает Oxu.Az, об этом Qafqazinfo сообщил зоозащитник Эльхан Мирзоев.

Он был обвинен в избиении собаки и наказан в административной форме, после чего был уволен по собственному желанию.

Жалоба в отношении Т.Гаджиомерова была рассмотрена и 31 марта, было выявлено, что он избил собаку с особой жестокостью. Гаджиомеров был оштрафован на 500 манатов согласно соответствующей статье Кодекса административных правонарушений.

Э.А.

