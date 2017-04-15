РФ видит перспективы развития сотрудничества со странами Персидского залива

2017-04-15 13:29 | www.trend.az | 2

Москва видит хорошие перспективы для развития взаимодействия с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Мы также обсудили вопросы, которые касаются дальнейшего развития сотрудничества между РФ и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. По нашему общему мнению, у этого сотрудничества весьма хорошие перспективы", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

В ССАГПЗ входят шесть стран: Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ и Оман.