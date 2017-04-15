После удара США создалась угроза для мирного урегулирования в Сирии – Лавров

2017-04-15 13:31 | www.trend.az | 2

После инцидента под Идлибом и удара США по сирийской авиабазе создалась угроза для продвижения мирного урегулирования в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим катарским коллегой Мохаммедом Рахманом Аль Тани, передает РИА Новости.

"В последние дни создалась угроза продвижению по всем этим направлениям в результате инцидента с применением химического оружия в Идлибе и последовавшей за этим противоправной акцией США в виде удара по военному аэродрому сирийских вооруженных сил", — сказал он.