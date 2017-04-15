Власти США отложили казнь семи человек из-за проблем со смертельной инъекцией

2017-04-15 11:01 | www.oxu.az | 2

Власти штата Арканзас не могут казнить преступников из-за позиции поставщика одной из частей инъекции, используемой в процессе казни.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на NBC, компания McKesson, производящая вещество, с помощью которого планировалось привести приговоры в исполнение, не хочет, чтобы их препаратом кого-то убивали.

Договор же о поставках был подписан, поскольку в фирме полагали, что вещество будет использоваться в медицинских целях. Узнав об истинном предназначении их товара, представители компании добились запретительного судебного приказа.

В настоящее время компания утверждает, что департамент исправительных учреждений Арканзаса обманул их, и теперь требуют от властей вернуть препарат фирме. Взамен предприятие возвратит деньги.

В итоге казнь семи мужчин, осуждённых за убийство, была перенесена.