Угроза взрыва на Курском вокзале в Москве не подтвердилась

2017-04-15 13:35 | www.trend.az | 3

Угроза взрыва на Курском вокзале не подтвердилась, найденный подозрительный предмет оказался бесхозной сумкой с личными вещами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления МВД на транспорте по ЦФО.

Ранее в МВД рассказали РИА Новости, что полиция проверяет бесхозный предмет, обнаруженный на Курском вокзале.

"Проверка завершена, режим снят, в бесхозной сумке оказались личные вещи", — заявил собеседник агентства.