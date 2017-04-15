Криштиану Роналду опроверг обвинения Spiegel в изнасиловании

2017-04-15 11:20 | www.oxu.az | 2

Футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии, один из лучших игроков мира Криштиану Роналду выступил с заявлением, в котором опроверг сообщения немецкого Spiegel, обвинившего его в изнасиловании в 2009 году.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, текст заявления Роналду опубликован на сайте его агента Жорже Мендеша.

«Это фантазия журналистов. Предполагаемая жертва не желает себя идентифицировать и подтвердить рассказанное, а сам сюжет построен исключительно на документах без подписей. Криштиану Роналду будет выступать против этой лжи всеми доступными способами», - сообщается в заявлении.