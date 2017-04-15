Турция накануне референдума

2017-04-15 11:30 | www.oxu.az | 2

Агитационнная кампания перед референдумом в Турции завершена. В воскресенье избиратели решат, хотят ли они предложенных президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом изменений конституции и укрепления его власти, передает Oxu.Az со ссылкой на Euronews.

Накануне наблюдательная миссия ОБСЕ раскритиковала атмосферу в стране накануне рефередума, напомнив о продолжающемся чрезвычайном положении и тысячах арестованных журналистов, судей, оппозиционеров.

Реджеп Тайип Эрдоган в долгу не остался.

«Теперь они говорят, что если результатом станет ответ «Да», значит было много нарушений. Вы кто такие? Прежде всего вы должны знать свое место! Это не ваша забота!», - заявил президент Турции.

Противники конституционной реформы из оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) считают, что поправки наделят главу государства слишком большими полномочиями, что приведет к появлению в стране авторитарной системы правления.

«Защитим республику вместе! Давайте не будем бросаться в авантюру и разрушать нашу республику. Не будем рисковать будущим наших любимых детей.

Давайте не будем жертвовать тем, что у нас могут быть равные возможности, равенство перед судом и право призвать власти к ответу. Референдум может лишить нас этого», – призвал лидер НРП Кемаль Кылычдароглу.

Социологи сходятся в том, что результаты референдума предсказать невозможно. Ряд опросов показывает уверенную победу сторонников реформы. Другие опросы предсказывают их поражение. По мнению экспертов это свидетельствует о поляризации турецкого общества.