Делегации ТюркПА находится в Анкаре для наблюдения за референдумом (ФОТО)

2017-04-15 13:54 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Делегация Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) находится в Анкаре для наблюдения за ходом общенационального референдума по конституционным изменениям, который состоится в Турции 16 апреля, говорится в сообщении ТюркПА, распространенном в субботу.

Накануне общенародного голосования делегация ТюркПА во главе с председателем парламентского комитета Азербайджана по здравоохранению Ахлиманом Амираслановым провела ряд встреч.

В состав делегации также входят депутат Милли Меджлиса Агалар Велиев, генсек ТюркПА Жандос Асанов, а также парламентарии Казахстана и Кыргызстана.

Члены делегации провели встречу с председателем Центральной избирательной комиссии ТюркПА Саади Гювеном, который сообщил, что подготовка к референдуму завершена.

В Турции 16 апреля будет проведен референдум по поправкам в Конституцию, которые предусматривают введение президентской формы правления.

Свыше 55 миллионов турецких избирателей могут проголосовать "за" или "против" по предложенным поправкам в Конституцию страны.

За рубежом находятся 2 миллиона 929 тысяч 389 турецких избирателей, которые смогут воспользоваться избирательным правом в 119 дипломатических представительствах Турции в 57 странах мира, либо на 32 КПП страны.

Поправки в Конституцию Турции набрали в парламенте страны свыше 330 голосов, что является минимальным порогом для проведения референдума.

Согласно поправкам, число депутатов в парламенте страны возрастет с 550 до 600 человек.

Также предлагается разрешить гражданам Турции с 18 лет выдвигать свою кандидатуру на депутатский пост. В настоящее время возрастной ценз составляет 25 лет.

Сроки проведения парламентских выборов предлагается продлить с нынешних четырех до пяти лет.

Согласно поправкам, президентом страны может быть избран гражданин Турции не младше 40 лет. Президент также возглавит правительство, и будет наделен полномочиями по назначению и смене министров. При этом избранный президент не обязательно должен быть беспартийным. По действующей Конституции, после избрания президент Турции не может оставаться в рядах какой-либо партии.

(Текст: Кямаля Сеидова)