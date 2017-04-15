Мощный удар США убил четырех главарей ИГ

2017-04-15 13:56 | www.trend.az | 3

Сверхмощная бомба США убила на востоке Афганистана по меньшей мере четырех главарей местной ячейки террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), а также 90 боевиков, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

Телеканал сообщает, что при бомбардировке ликвидированы 94 боевика, их которых четверо являются местными командирами. Ранее Исмаил Шинвари, глава уезда Ачин провинции Нангархар, где был нанесен удар, сообщал о ликвидации 92 боевиков.

Представители полиции также заявили, что в результате бомбардировки уничтожены системы туннелей, укрытия и склады с оружием боевиков, отмечает телеканал.

США в четверг впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков "Исламского государства" (ИГ). Заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

Президент США Дональд Трамп уже назвал удар "очень удачной миссией" американских вооруженных сил.