На некоторых дорогах Баку ограничат движение транспорта

2017-04-15 11:41 | www.oxu.az | 4

В рамках работ по нанесению дорожной разметки с целью регулирования движения автотранспортных средств в Баку сегодня до вечера на улице Ганифа Алескерова будут проводиться ремонтные работы. Движение автотранспортных средств на ремонтируемых полосах будет частично ограничено.

Об этом Oxu.Az сообщил пресс-секретарь ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли.

В информации говорится, что начиная с 22:00 до утра работы по нанесению разметки будут проводиться на проспекте Гара Гараева в направлении улицы Мухаммеда Хади, а также на проспекте Ататюрка до улицы Нахчывани.

Движение транспорта на ремонтируемых дорогах будет частично или полностью ограничено.

Э.А.

