Джон Келли: США больше опасается кибератак КНДР, чем ракетного удара

2017-04-15 11:52 | www.oxu.az | 3

Министр национальной безопасности США Джон Келли заявил, что для США куда большую угрозу представляет кибератака северокорейцев, нежели ракетный удар с их стороны, передает Oxu.Az со ссылкой на NBC.

«В случае с Северной Кореей, знаете, я не думаю, что ракетный удар по Соединённым Штатам возможен. Но, конечно, существует угроза в киберпространстве», - цитирует министра NBC.

Ранее вице-маршал Корейской народной армии, член Национального совета обороны Чхве Рён Хе заявил о готовности страны к ядерному конфликту и тотальной войне с США.