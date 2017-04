Путешествие в Уджар: Таганрогская дивизия - от Кавказа до Берлина, славный путь азербайджанских воинов (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Очередная передача "Amil Xəlil ilə Bura Vətəndir", которая будет представлена 16 апреля в 14.00 на Lider TV, будет посвящена городу Уджар, сообщили Trend Life в пресс-службе телепроекта.

Автор просветительского телепроекта и ведущий передачи Амиль Халил рассказывает зрителям о достопримечательностях Азербайджана, как журналист-исследователь представляет интересные материалы из истории, культуры, архитектуры, фольклора и традиций мест, которые он посещает.

Уджар - город, административный центр Уджарского района Азербайджана. Расположен в 250 км к западу от Баку. Название Уджар, является фонетическим искажением слова ucqar — дальний. Связано с тем, что по территории нынешнего Уджарского района проходила западная граница государства Ширваншахов. В 1941 году получил статус города.

Именно в этом городе начался славный боевой путь 416-я стрелковой Таганрогской Краснознамённой Ордена Суворова дивизии. Приказом командующего войсками Закавказского военного округа от 22 февраля 1942 года начинается формирование 416-й стрелковой дивизии со штабом в городе Уджары. Дивизия принимала участие в освобождении от немецко-фашистских оккупантов городов России, Украины, Молдовы и Европы - Северного Кавказа, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Таганрога, Мариуполя, Мелитополя, Никополя, Николаева, Одессы, Кишинёва, Кюстрина, принимала участие в Висло-Одерской операции. Утром 21 апреля 1945 года 416-я дивизия одной из первых ворвалась в окраины Берлина. 1 мая штурмуют опорного пункта противника - дворец кайзера Вильгельма. Одним из первых в здание ворвался батальон под командованием капитана Хейрулла Гюльмамедова. Штурмовая группа под командованием старшего лейтенанта Вахаба Османова с боями пробивается на верхние этажи и на крышу здания. В 3 часа дня 1 мая старший лейтенант Вахаб Османов и младший сержант В. Алексеенко водрузили над дворцом кайзера Вильгельма красный флаг. Ночью с 1 на 2 мая бойцы 416-й дивизии овладели зданием комической оперы и, продолжая наступление в сторону Бранденбургских ворот, с тыла штурмовали Рейхсбанк и после нескольких часов боя полностью овладели имперским банком, а затем и бывшее здание советского посольства в Берлине. Совместно с другими частями, 416-я дивизия занимает Берлинский университет и здание Министерства внутренних дел. Ранним утром 2 мая бойцы Бойцы Мамедов, Ахмедзаде, Бережной и Андреев под руководством лейтенанта А. Меджидова водрузили знамя победы над Бранденбургскими воротами. 416-я дивизия прошла путь от Кавказа до Берлина, уничтожив 24 000 и взяв в плен 5 474 солдат Вермахта. Славный боевой путь азербайджанских воинов был отмечен высокими государственными наградами и медалями.

И еще одно важное историческое событие связано с этим городом и прилегающей станцией Мюсюслю. Как известно, 15 сентября 1918 года Кавказская Исламская армия во главе с Нуру Пашой и Азербайджанский корпус освободили Баку от армяно-большевистской оккупации. Таким образом, была обеспечена независимость Азербайджана, положен конец оккупации Баку и прилегающих районов со стороны армян и большевиков. Освобождение Баку от армяно-большевистской оккупации является одной из самых славных страниц истории Азербайджана ХХ века. А до этого был освобожден Кюрдемир, отрядами сформированными в Уджаре. В боях под Геокчаем были разбиты начавшие наступление на Гянджу части Красной армии Бакинского Совета, а 20 июля был взят стратегически важный город Шамахы...

