По указанию Президента Ильхама Алиева приостановлено строительство жилого здания в Ясамальском районе Баку

2017-04-15 14:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - По указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева приостановлено строительство жилого здания на территории "Дома охотника" на проспекте Метбуат в Ясамальском районе Баку, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Причиной остановки строительства является незаконная вырубка строительной компанией 54 деревьев и полное уничтожение озеленения на этой территории.

По информационному табло на месте строительства, по адресу, указанному в Ясамальском районе, велось строительство жилого и торгового центра “Böyük Plaza”. Однако компания, которая вела строительство, нарушив существующие законы, незаконно уничтожила с помощью тяжелой техники деревья на этой территории.

Вопрос серьезно обеспокоил жильцов, проживающих в близлежащих зданиях.

Президент Ильхам Алиев жестко отреагировал на нарушение закона, допущенное во время строительства, и на вырубку деревьев, и дал указание о незамедлительной остановке строительных работ и расследовании этого инцидента, взяв под свой контроль данный вопрос.

Проводя осмотр территории на проспекте Метбуат Ясамальского района, Министерство экологии и природных ресурсов составило акт об уничтожении деревьев, а компания, осуществляющая строительство жилого здания, была оштрафована на 130 тысяч манатов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В стране идет процесс озеленения, осуществляются шаги для улучшения экологической ситуации, принимаются различные меры против незаконной вырубки деревьев и проводятся акции по посадке новых деревьев, и вполне естественно, что вместе с этим совершенно недопустимо уничтожение существующих зон озеленения и незаконная вырубка деревьев.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул о недопустимости незаконной вырубки деревьев и, что в отношении таких нарушений закона постоянно должны проводиться серьезные меры противодействия, а лица, допускающие подобные факты, должны привлекаться к ответственности.

Цитата из выступления Президента Ильхама Алиева о вырубке деревьев (13 апреля 2014 года, заседание Кабинета министров, заключительная речь):

«Вопросы, связанные с экологической обстановкой, постоянно находятся в центре нашего внимания. Но и общественность, и меня беспокоит вопрос вырубки деревьев. Этого нельзя допускать. Считаю, что в этом деле мы должны применять более серьезную ответственность. Вырубка деревьев должна быть полностью прекращена. Лишь в редких случаях, да и то по заключению Министерства экологии и природных ресурсов где-то может быть пересажено или вырублено дерево. Я неоднократно высказывал свое мнение по данным вопросам. Могу сказать, что по сравнению с предыдущими годами ситуация более позитивна. Но нам не удалось полностью добиться желаемого. Приходят ночью, незаконно вырубают деревья, выравнивают место, чтобы построить дом. Это бессовестность, это позор, это преступление. Поэтому соответствующим структурам необходимо внести предложения с тем, чтобы мы приняли более серьезные меры в отношении тех, кто вырубает деревья. Они должны быть привлечены к ответственности".