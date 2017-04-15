В Сальяне задержан криминальный авторитет – ФОТО

2017-04-15 12:00 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане задержали криминального «авторитета».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате оперативных мероприятий сотрудников Отделения полиции Сальянского района был задержан местный житель Рашад Багыров, 1977 года рождения. У него обнаружили 100 граммов опиума.

По информации, Р.Багыров близок к криминальному миру и известен по прозвищу «Шашы».

Решением суда в отношении Р.Багырова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Э.А.

