The Street : Въезд в Азербайджан дорого обходится американцам

2017-04-15 12:12 | www.oxu.az | 3

Азербайджан, расположенный в юго-восточном уголке Европы, «сильно переоценивает свою популярность», требуя от граждан США 160 долларов за визу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqın.az, об этом пишет американское издание The Street.

Как отмечается в публикации, въезд американцев в большинство стран Европы бесплатный – за визу платить не нужно. Исключение составляют только четыре страны, в том числе Турция, но в этой стране виза для американцев стоит меньше 50 долларов. Далее идет Беларусь – от 50 до 100 долларов. Дороже всего гражданам США обойдутся визы в Азербайджан и Россию – где-то 160 долларов.

При этом в Казахстане, который авторы материала включили в Азию, визы для американцев бесплатные.

Судя по всему, американские авторы - сознательно или нет, допустили серьезную ошибку. После того как в Азербайджане заработала система ASAN Visa, существенно облегчился въезд в страну для граждан более чем 80-ти государств. И в их числе США.

Как сообщили haqqin.az в МИД Азербайджана, согласно закону «О государственной пошлине», иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджанскую Республику, платят за однократную визу пошлину в размере 20 долларов.

«Легкость использования ASAN Visa коренным образом облегчила получение виз иностранными гражданами, в том числе гражданами США» - добавили в ведомстве.

В свою очередь глава Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров отметил, что авторы статьи обработали не всю информацию, что свидетельствует об их непрофессиональном подходе к делу.

«Действительно, раньше виза для граждан США стоила 160 долларов, но это было давно», - сообщил Багиров.

По его словам, для Азербайджана важен каждый турист, но вместе с тем, с коммерческой точки зрения американское направление для Азербайджана не приоритетно. Американцы любят путешествовать по своей стране, и у большинства даже нет загранпаспортов, уточнил эксперт.