Катар продолжит сотрудничать с Россией в рамках ОПЕК

2017-04-15 14:49 | www.trend.az | 4

Доха рассчитывает развивать сотрудничество с РФ, в том числе в рамках ОПЕК для координации позиции по ценам на нефть, заявил в субботу глава МИД Катара Мухаммед Рахман Аль Тани по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

"Сегодня мы провели конструктивную встречу с моим коллегой министром Лавровым. Был достигнут заметный прогресс, нам многого удалось достигнуть в двустороннем плане с 2016 года, когда состоялась встреча на высшем уровне в Москве. Мы видим, что был дан большой импульс, особенно в сфере инвестиций. Мы продолжаем наши усилия по сотрудничеству в сфере газа, нефти, а также по договоренностям о сотрудничестве в рамках ОПЕК для сохранения необходимых для нас цен на нефть",- сказал он.