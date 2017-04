Али Гасанов: Апрельские бои показали, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией (ФОТО/ВИДЕО)

2017-04-15 14:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Наряду с тем, что апрельские бои стали важной военной победой, они привлекли все внимание на международной и политической арене к армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту.

Об этом сказал, помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, выступивший в Учебно-образовательном центре Вооруженных сил Азербайджана, во время торжественной церемонии под девизом «Апрельские бои – наша славная историческая победа», посвященной годовщине апрельской победы азербайджанской армии, говорится в сообщении минобороны Азербайджана, распространенном в субботу.

Али Гасанов отметил, что апрельские события продемонстрировали боевую и морально-психологическую готовность азербайджанского солдата, его высокую решимость победить. «Эти бои еще раз показали мощь государства и армии, единство, солидарность и патриотизм народа, то, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией, его решимость восстановить территориальную целостность любой ценой», - сказал Али Гасанов.

На церемонии, в которой приняли участие представители Администрации Президента Азербайджана, Милли Меджлиса, министерства обороны, главы Исполнительной власти ряда прифронтовых районов, а также участники апрельских боев, семьи шехидов, ветераны и другие гости, минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана. Затем прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Выступая на церемонии, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов довел до внимания, что, анализируя события, произошедшие на линии фронта в апреле прошлого года, можно утверждать, что противник все еще не оправился после сокрушительного удара, нанесенного Вооруженными силами Азербайджана. Министр отметил, что благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, в армии были проведены комплексные преобразования, а на вооружение была принята современная боевая техника и военные средства. В то же время предприняты практические шаги по повышению профессионализма кадров, осуществлены необходимые меры по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, и в настоящее время деятельность в этом направлении продолжается.

Генерал-полковник Закир Гасанов подчеркнул, что азербайджанская армия готова и в состоянии выполнить любой приказ главы государства во имя освобождения наших земель.

В своем выступлении глава Исполнительной власти Физулинского района Алы Алыев отметил, что одержанная в апрельских боях победа азербайджанской армии, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, способствовала духовному подъему жителей Физулинского района, как и всех граждан страны. Продемонстрировав в апрельских боях настоящий профессионализм, дисциплину, высокий боевой дух, азербайджанский солдат преподал достойный урок противнику.

Тельман Мирзоев, отец Национального героя Азербайджана Мурада Мирзоева, отметил на церемонии, что во время этих боев азербайджанская армия показала свою правоту и силу не только противнику, но и всему миру. Подчеркнув, что в течение года, прошедшего со дня гибели его сына, руководство страны оказывало постоянное внимание и заботу его семье, так же, как и всем семьям шехидов и раненным в боях военнослужащим, Тельман Мирзоев выразил глубокую признательность Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Выступая от имени участников апрельских боев, полковник-лейтенант Эльданиз Садыхов подчеркнул, что боевой дух личного состава, сегодня, как и всегда находится на очень высоком уровне. Боевой офицер отметил, что, несмотря на ранение в боях, он вновь находится в строю, и от имени боевых товарищей сказал, что личный состав всегда готов к боям для освобождения оккупированных земель и для того, чтобы азербайджанский флаг развевался на этих территориях.

Затем был зачитан приказ министра обороны о награждении личного состава, проявившего самоотверженность и отвагу при защите Родины в апрельских боях 2016 года, а также продемонстрировавшего высокий профессионализм и решимость, достойно исполнившего служебные обязанности, выполняя боевое задание, и проявившего героизм, который должен стать примером для каждого.

Военнослужащим, отличившимся в боях, были вручены медали и почетные грамоты.

За поддержку, оказанную Вооруженным силам во время военных операций, главам Исполнительной власти расположенных в прифронтовой зоне Агджабединского, Агдамского, Бардинского, Физулинского, Шамкирского и Тетерского районов, были вручены специальные награды министра обороны.

В заключение была представлена литературно-музыкальная композиция «Апрельская победа -2016», подготовленная на основании песен композитора Азада Захида на слова персонального стипендиата Президента Азербайджана, заслуженного деятеля искусств, офицера минобороны Абдуллы Гурбани.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)