Немецкие СМИ получили анонимное письмо с датой и местом «следующего теракта»

2017-04-15 12:21 | www.oxu.az | 2

В редакцию берлинской газеты Tagesspiegel поступило третье по счёту признательное письмо по делу о взрыве в Дортмунде неподалёку от автобуса футбольного клуба «Боруссия».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, сообщается, что в записке указана дата и место следующего теракта.

Анонимное послание с резким правоэкстремистским почерком в настоящее время проверяется федеральной прокуратурой Германии на подлинность.

Автор письма сообщает, что 22 апреля этого года в Германии «прольётся красочная кровь». Спецслужбы полагают, что удар террористов может произойти в момент демонстраций «левых», которые состоятся в этот день. Также аноним высказывает резкую критику миграционной политики Ангелы Меркель.

Напомним, ранее на месте теракта в Дортмунде полицейские также обнаружили несколько записок с посланиями правительству.

Уполномченные немецкие спецслужбы достаточно серьезно отнеслись к полученному письму, хотя не исключают, что оно может быть не связанно со взрывом в Дортмунде. Письмо может оказаться связанным со взрывом в Дортмунде, однако может и нет, считают в ведомстве.

Как говорилось ранее, сразу после взрыва в Дортмунде на месте правонарушения было найдена записка, в которой упоминаются теракт на рождественском рынке в Берлине зимой 2016, а еще утверждается, что германские самолеты Tornado в Сирии участвуют в убийстве мусульман халифата так называемого «Исламского государства». Поэтому, говорится в записке, спортсмены и остальные известные личности «в Германии и остальных странах-крестоносцах» значатся в «смертном списке» ИГИЛ. Автор письма объявил, что это будет действовать до того времени, как германские Tornado не будут выведены из Сирии, и не будет закрыта североамериканская авиабаза в немецком Рамштайне.