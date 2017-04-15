Прогноз погоды от синоптиков
2017-04-15 12:30 | www.oxu.az | 2
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.
Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 16 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Днем в некоторых местах полуострова возможны дожди. Будет дуть северо-восточный ветер.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 8-11, днем 15-19, в Баку ночью 9-11, днем 16-18 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба в пределах нормы. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 75-85%.
В районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, туман. Местами осадки будут интенсивными. Будет дуть западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.
Э.А.