Число жертв наводнений в Иране выросло до 36 человек (Обновлено) (ФОТО)

2017-04-15 14:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Число жертв наводнений на северо-западе Ирана возросло до 36 человек, сообщает в субботу агентство ISNA.

"Не менее 36 человек погибли в результате наводнений в четырех провинциях Ирана", - заявил глава управления кризисными ситуациями в Иране Исмаил Наджар.

Ранее сообщалось о 17 погибших.

Сильные ливневые дожди начались в Восточном Азербайджане накануне. Наибольший урон стихия нанесла городам Азершехр и Аджабшир.

(Автор: Эльмира Таривердиева)