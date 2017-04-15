Число жертв наводнений в Иране выросло до 36 человек (Обновлено) (ФОТО)
2017-04-15 14:53 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Число жертв наводнений на северо-западе Ирана возросло до 36 человек, сообщает в субботу агентство ISNA.
"Не менее 36 человек погибли в результате наводнений в четырех провинциях Ирана", - заявил глава управления кризисными ситуациями в Иране Исмаил Наджар.
Ранее сообщалось о 17 погибших.
Сильные ливневые дожди начались в Восточном Азербайджане накануне. Наибольший урон стихия нанесла городам Азершехр и Аджабшир.
(Автор: Эльмира Таривердиева)