Россия может быть отстранена от «Евровидения - 2018»

2017-04-15 12:37 | www.oxu.az | 2

Eвропейский вещательный союз рассмотрит возможность недопуска России к музыкальному конкурсу «Евровидение» в 2018 году. Вердикт будет вынесен после проведения соревнования в Киеве.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили организаторы события Ленте.ру.

«В приоритете у нас само шоу. Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия» - заявили в EBU.

Согласно текущим правилам конкурса, Россия может быть лишена права выступить на конкурсе за отказ показывать «Евровидение» в телевизионном эфире.

A.C.

