Исполнилось 50 лет со дня смерти комика Тото

2017-04-15 12:52 | www.oxu.az | 3

В субботу исполняется 50 лет со дня смерти знаменитого итальянского актёра-комика Антонио Клементе, известного как Тото́.

Как передает Oxu.Az, он снялся в более чем сотне фильмов, многие из которых стали классикой итальянского кино.

Антонио Клементе родился в бедном квартале Неаполя. Его настоящий отец — маркиз де Куртиз — признал отцовство лишь через тридцать лет, незадолго до собственной смерти.

Среди поклонников Тото получил прозвище «князь смеха».

Наибольшего успеха Тото достиг в пятидесятые годы — из фильма в фильм переходил его персонаж, неутомимый, энергичный и предприимчивый авантюрист.

«Фирменный трюк» Тото — необычная пластика: актёр мог управлять собственным телом как марионеткой.