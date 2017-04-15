ВВС США испытали новую термоядерную бомбу B61-12

2017-04-15 13:00 | www.oxu.az | 2

Американские ВВС провели испытания незаряженной термоядерной бомбы В61-12, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Как сообщает сайт авиабазы «Робинс», истребитель F-16C сбросил снаряд на полигоне в Неваде.

«Главной задачей испытаний была демонстрация способности самолёта доставить боеприпас и проверить работоспособность неядерных компонентов бомбы», - говорится в заявлении ВВС США.

Отмечается, что бомба была испытана с помощью F-16C впервые. В дальнейшем предполагается использование снаряда и с другими видами самолётов.

Серийное производство термоядерной бомбы B61-12 планируется начать в 2020 году.