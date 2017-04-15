В Нью-Йорке действия полицейских привели к массовой панике на вокзале

2017-04-15 13:10 | www.oxu.az | 2

В Нью-Йорке 16 человек пострадали из-за паники, возникшей на Пенсильванском вокзале.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на NBC News, сотрудники полиции применили против дебошира электрошокер, и толпа приняла эти звуки за выстрелы. Люди начали в панике разбегаться в поисках укрытия и прятаться за мусорными баками и колоннами.

Все пострадавшие получили легкие травмы. Госпитализация потребовалась 12 людям, четверым оказали помощь на месте.