Жертвами наводнения в Иране стали по меньшей мере 17 человек

2017-04-15 13:20 | www.oxu.az | 2

По меньшей мере, 17 человек погибли, и еще около 20 числятся пропавшими без вести в результате наводнений на северо-западе Ирана, передает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press.

«Спасательные команды обнаружили тела 17 погибших после того, как в Азершехре и Аджабшире произошло сильное наводнение, спровоцированное ливневыми дождями», - заявил глава управления кризисными ситуациями в иранской провинции Восточный Азербайджан Халил Сайеи.

Мощные ливневые дожди начались в Восточном Азербайджане накануне.