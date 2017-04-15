Банки Азербайджана изменили требования к ипотеке

2017-04-15 15:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Банки, являющиеся уполномоченными организациями Азербайджанского ипотечного фонда, увеличили сумму прожиточного минимума на каждого члена семьи для получения ипотечного кредита. Информация об этом размещена на портале Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ).

Этот шаг связан с утверждением закона "О прожиточном минимуме на 2017 год", согласно которому прожиточный минимум на текущий год в Азербайджане устанавливается на уровне 155 манатов против 136 манатов в прошлом году.

По данным портала АИФ, из 25 банков, выдающих ипотечные кредиты по линии Ипотечного фонда, 13 банков увеличили сумму прожиточного минимума со 136 до 155 манатов, Muganbank – до 160 манатов, AGBank – до 170 манатов, Банк ВТБ (Азербайджан) – до 175 манатов, Expressbank, AtaBank и Azer Turk Bank – до 180 манатов, а Международный банк Азербайджана, Kapital Bank и Bank Respublika - до 200 манатов. У трех банков этот показатель остался без изменений: PASHA Bank и Bank of Baku - на уровне 180 манатов, а UniBank - 200 манатов.

Кроме того, банки снизили размер первоначального взноса, в некоторых случаях это снижение составило два раза. В частности, у Bank Respublika размер взноса по стандартной ипотеке сократился с 50 до 25 процентов, по льготной - с 50 до 15 процентов. У пяти банков (PASHA Bank, Muganbank, Express Bank, Международного банка Азербайджана и AtaBank) первичный взнос по стандартной ипотеке снижен с 40 процентов до 30 процентов. У трех банков (AtaBank, Muganbank и Express Bank) первичный взнос по льготной ипотеке снижен с 40 процентов до 30 процентов.

Обновленные условия банков для получения ипотечного кредита:

Наименование банка Прожиточный минимум (сумма на каждого члена семьи не должна быть ниже 155 манатов) Первоначальный взнос по стандартной ипотеке (в процентах) Первоначальный взнос по льготной ипотеке (в процентах) NBCBank 155 25 25 GunayBank 155 25 25 AGBank 170 25 15 Bank Avrasiya 155 15 15 Yapi Kredi Bank 155 30 30 Xalq Bankı 155 30 30 UniBank 200 30 30 Turanbank 155 30 30 Rabitabank 155 30 30 Muganbank 160 30 30 Kapital Bank 200 30 30 Express Bank 180 30 30 Demirbank 155 30 15 Caspian Development Bank 155 30 30 Bank of Baku 180 30 25 Bank BTB 155 30 30 Международный банк Азербайджана 200 30 30 AtaBank 180 30 30 Nikoyl bank 155 25 15 Bank Silk Way 155 25 30 Bank Respublika 200 25 15 Azer Turk Bank 180 25 15 AFB Bank 155 25 15 Bank VTB 175 20 15 PASHA Bank 180 30 30

Согласно новому порядку выдачи ипотечного кредита, утвержденному в июне 2016 года, обычный ипотечный кредит будет выдаваться только гражданам Азербайджана и только в национальной валюте на срок от трех до 25 лет, а по льготной ипотеке - до 30 лет на покупку жилой площади, находящейся в собственности гражданина. Процентные ставки по обычной ипотеке не должны превышать восьми процентов, а по льготному ипотечному кредиту - четырех процентов годовых.

Максимальная сумма ипотечного (в том числе льготного) кредита определяется ОАО “Азербайджанский ипотечный фонд" и не должна быть выше стоимости жилья со средним ремонтом площадью 100 квадратных метров в зоне семь города Баку. Годовые процентные ставки по кредиту определяются Наблюдательным советом ОАО.

Сумма льготного ипотечного кредита должна составлять не более 90 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, за исключением случаев, когда сам заемщик требует уменьшить сумму кредита. При получении стандартного ипотечного кредита предоставляемая сумма не должна быть меньше 75 процентов и больше 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, однако, и в этом случае минимальная планка займа может быть снижена по просьбе заемщика.

Месячная оплата за ипотечный кредит не должна превышать 70 процентов месячного дохода заемщика, возраст заемщика на момент последней даты выплаты задолженности по кредиту не должен превышать установленный законодательством пенсионный возраст. Обязательно наличие договора о страховании жизни.

Льготные условия распространяются на членов семей шехидов, семей Национальных героев Азербайджана, вынужденных переселенцев, госслужащих со стажем работы не менее трех лет, учителей общеобразовательных школ со стажем работы не менее пяти лет, кандидатов и докторов наук, лиц, имеющих особые заслуги в спорте, а также военных с минимальным стажем службы в три года.

Каждая семья, имеющая право на льготный ипотечный кредит, может воспользоваться им только один раз.

Уполномоченными банками Азербайджанского ипотечного фонда являются 25 из 32 банков страны, а также 16 страховых компаний [всего их насчитывается 21] и восемь оценочных организаций.

(Автор: Анвар Мамедов)