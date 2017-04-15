В Международном центре мугама состоялся вечер, посвященный творчеству поэта Ширвани (ФОТО)

2017-04-15 15:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Минувшим вечером в Международном центре мугама в Баку состоялся музыкально-литературный вечер, посвященный поэту и просветителю Сеид Азиму Ширвани, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Это мероприятие - совместный проект Международного центра мугама и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Сеид Азим Ширвани родился в Шамахы в семье духовного лица. Проявлял большой интерес к светским наукам, вопросам образования, изучал русский язык. Открыл в Шамахы русско-азербайджанскую школу, в которой уделялось большое внимание изучению светских наук, а также азербайджанского и русского языков.

В любовно-лирических газелях продолжил традиции Физули. Его газели грациозны и лиричны. В богатом наследии поэта широко представлены стихи в жанрах газели, рубаи, касыды, марсийе, а также стихотворные рассказы, басни, притчи, послания, литературоведческие работы и учебник по литературе.

В этот вечер в концертной программе приняли участие преподаватели Государственного университета культуры и искусств - народная артистка Симара Иманова и заслуженный артист Тейуб Асланов, а также студенты вуза Гюнай Мехтиева, Мафтун Сафарли, Халид Иманов.

Им аккомпанировал ансамбль народных инструментов, в состав - заслуженные артисты Алиага Садиев (тар) и Тогрул Асадуллаев (каманча), а также Эмин Мирзаев (тар), Агакерим Аббасов (нагара), Субхан Ахмедов (балабан), Вюсал Гасымов (уд), Аида Хиджран (канон).

На протяжении вечера заслуженный артист, доцент Азад Шукюров, а также студенты вуза Мирхадиджа Мирзаева, Агаали Керимзаде, Айгюль Раджабли, Новруз Шахвердиев, Азиза Гашимова, Абульфас Искендеров, Сона Новрузова читали для зрителей газели Ширвани.

Это не первый совместный концерт в рамках сотрудничества Международного центра мугама и Государственного университета культуры и искусств - в прошлом и в этом году в Центре прошли концерты, в которых участвовали преподаватели вуза народная артистка Симара Иманова, заслуженная артистка Нурийя Гусейнова и их студенты. Следующий вечер в рамках проекта состоится 28 апреля и будет посвящен творчеству поэта и писателя Микаила Мушвига.