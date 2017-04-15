В столице КНДР открыли «улицу небоскребов» – ВИДЕО

2017-04-15 13:41 | www.oxu.az | 2

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в церемонии открытия новой образцово-показательной улицы Рёмён («Заря»).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, многоэтажные жилые корпуса были возведены ударными темпами для ученых и преподавателей, в том числе расположенного поблизости Университета Ким Ир Сена.

Украшением квартала стало оснащенное скоростными лифтами 70-этажное здание. В общей сложности построено более 40 жилых домов, рассчитанных на 4,8 тыс. квартир.

Церемония открытия приурочена к предстоящему 15 апреля празднованию 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

С.Б.

