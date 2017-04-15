С вокзала Москвы эвакуировали сотни людей

2017-04-15 13:58 | www.oxu.az | 2

Более 300 пассажиров эвакуировали из здания Курского вокзала Москвы из-за бесхозной сумки, обнаруженной в камере хранения.

Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Бесхозная сумка была обнаружена в камере хранения на цокольном этаже здания вокзала. Более 300 человек эвакуированы. В настоящее время проходят проверочные мероприятия, предусмотренные в таких случаях», - сообщили в ведомстве.

С.Б.

