Агшин Абдуллаев представил ремейк хита турецкой звезды Нилуфер (АУДИО)

2017-04-15 15:54 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, победитель международного конкурса "Восточный Базар", участник международных конкурсов азербайджанский вокалист Агшин Абдуллаев презентовал новую песню, сообщили Trend Life в пресс-службе артиста.

"Песня называется Senin yolunda ("Ради тебя"), которую в 1979 исполнила известная турецкая певица Нилуфер. Я исполнил ее на азербайджанском языке. Аранжировка принадлежит Тарлану Мамедгусейнову", - сказал певец.