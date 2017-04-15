"Сила воображения" на фестивале в Баку (ФОТО)

2017-04-15 15:55 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В германо-азербайджанском культурном объединении "Каппельхаус" в Баку проходит VII Фестиваль изделий ручной работы "Сила воображения", сообщает Trend Life.

На фестивале представлены различные образцы декоративно-прикладного искусства в таких направлениях, как художественная вышивка, ювелирное дело, керамика, вязание, макраме, художественная резьба по дереву, лепка, батик, витраж, бисероплетение и другие.

По словам организаторов, которые проводят фестиваль два раза в год - осенью и весной, мероприятие предоставляет возможность ознакомиться с работами талантливых мастеров города. А для самих участников фестиваль – способ продемонстрировать широкой аудитории свои работы, возможность творческой самореализации, обмен опытом между мастерами.

Наряду с этим при поддержке Центра керамики Азербайджана проводится мастер-класс с участием учениц известного художника-керамиста Мир-Теймура Мамедова.

Отметим, что на фестиваля свои работы представили более 60 мастеров.

(Автор: Джани Бабаева)