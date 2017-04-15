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В Риме мусульманку не пустили в самолёт из-за хиджаба – ВИДЕО

2017-04-15 14:15 | www.oxu.az | 2

Мусульманка из Лондона выложила видео, на котором сотрудники римского аэропорта отказывают ей в посадке на самолёт из-за того, что она не сняла хиджаб. 

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, женщина заявляет, что её назвали «небезопасной».

По словам гражданки Индонезии, проживающей в Лондоне, инцидент произошёл в воскресенье в аэропорту Рим-Чампино.

«Вы можете прятать что-то под вашими волосами. Если вы не снимете его, мы не узнаем, есть ли внутри что-то, окей? Для нас вы небезопасны», - говорит сотрудница службы безопасности аэропорта на видео, снятом самой женщиной.

Девушке пришлось в тот же день купить другой билет, на этот раз с вылетом из аэропорта Рим-Фьюмичино. В этот раз её вновь попросили снять хиджаб, она согласилась, так как хотела доказать, что не проносит ничего запрещённого. Девушка заявила о дискриминации в её адрес, отметив, что монахов во время прохождения досмотра не просили снять их одеяния.

Посольство Индонезии в Риме прокомментировало ситуацию. Одна из сотрудниц дипведомства отметила, что ей также приходилось снимать хиджаб, для этого есть специальные комнаты, где проверку на безопасность проводят женщины.

С.Б.

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