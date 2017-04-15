В результате наводнений в Иране погибли 35 человек

2017-04-15 14:56 | www.oxu.az | 3

По меньшей мере 35 человек стали жертвами наводнения на северо-западе Ирана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате стихийного бедствия без вести пропали еще 16 человек.

Пятеро погибших являются жителями провинции Кирманшах, а остальные Азершахра и Аджабшира.

Президент Ирана направил в зону бедствия спецпредставителей. В городе Урмия сель разрушил несколько мостов, жители некоторых сел эвакуированы.

Отметим, что ливневые дожди в Иране привели к резкому повышению уровня рек.

С.Б.

