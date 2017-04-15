Чехия отказалась принимать беженцев даже под угрозой санкций ЕС

2017-04-15 17:18 | www.trend.az | 3

Чехия приняла 12 беженцев из предоставленной ей квоты ЕС в количестве 1,6 тысячи человек и следующих принимать уже не намерена, несмотря на то что в таком случае ей грозят санкции ЕС в размере нескольких миллионов евро, заявил глава МВД республики Милан Хованец. Об этом пишет РИА Новости.

"Происходящая ныне проверка оставшихся беженцев показывает, что далее уже нельзя никого принимать", — сказал Хованец, которого цитирует портал Parlamentní listy.

По словам министра, проверка чешскими службами безопасности мигрантов, ныне находящихся во временных лагерях в Италии и Греции, длится несколько недель и даже месяцев и сталкивается с большими сложностями.

"Эти люди (беженцы) не проявляют охоты оставаться на месте на время проверки, то есть в Греции или Италии. В связи с этим проверки нами закончены", — сказал Хованец.

Министр не исключил, что данное решение вынудит ЕС принять санкции в отношении Чехии, что может обойтись ей в несколько миллионов евро.

"Окончательное решение остается за правительством, оно должно решить, стоить ли это делать (окончить прием мигрантов) ценой санкций. По моему мнению – да. Нельзя пускать сюда людей без контроля", — подчеркнул глава чешского МВД.