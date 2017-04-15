Начался официальный визит Закира Гасанова в Иран

2017-04-15 17:20 | www.oxu.az | 3

15-го апреля начался официальный визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в Исламскую Республику Иран. Визит проходит по приглашению министра обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран, бригадного генерала Хусейна Дехгана.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В рамках визита запланирован ряд встреч с политическим и военным руководством Ирана, в ходе которых стороны обсудят вопросы двустороннего военного сотрудничества и обменяются мнениями по вопросам региональной безопасности.

C.Б.

