Чехия отказалась принимать беженцев

2017-04-15 18:40 | www.oxu.az | 3

Чехия приняла 12 беженцев из предоставленной ей квоты ЕС в количестве 1,6 тысячи человек и следующих принимать уже не намерена, несмотря на то что в таком случае ей грозят санкции ЕС в размере нескольких миллионов евро, заявил глава МВД республики Милан Хованец.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет РИА Новости.

«Происходящая ныне проверка оставшихся беженцев показывает, что далее уже нельзя никого принимать», — сказал Хованец, которого цитирует портал Parlamentní listy.

По словам министра, проверка чешскими службами безопасности мигрантов, ныне находящихся во временных лагерях в Италии и Греции, длится несколько недель и даже месяцев и сталкивается с большими сложностями.

«Эти люди (беженцы) не проявляют охоты оставаться на месте на время проверки, то есть в Греции или Италии. В связи с этим проверки нами закончены», — сказал Хованец.

С.Б.

