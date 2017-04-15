Президент Ильхам Алиев: Ислам – религия дружбы

2017-04-15 18:42 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/ - Вышел из печати 37-й том многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель».

Эта книга многотомника начинается с информации об участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в церемонии открытия комплекса мечети Тезе пир после капитальной реконструкции и широких строительных работ.

Мысль, вынесенная в заголовок этой заметки, взята из речи главы государства на данной церемонии: «К сожалению, порой в некоторых местах намеренно распространяется ложная информация об исламской религии. Исламофобия проводится как политика. Сегодня в мире много говорится о межрелигиозном диалоге, в этом есть большая потребность. Вместе с тем, в некоторых случаях за этими словами проглядывают тенденции религиозной дискриминации. Мы отвергаем это. Мы отвергаем кампанию против ислама. Отвергаем необоснованные обвинения. Ислам – религия дружбы».

Отметив, что представители всех национальностей, религий живут в Азербайджане одной семьей, Президент подчеркнул, что в нашей стране никогда не было, нет и не будет дискриминации на национальной или религиозной почве.

Материалы, включенные в это издание многотомника, охватывают период с июля по сентябрь 2009 года.

В этой книге многотомника, ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики академик Рамиз Мехтиев, опубликованы материалы о визитах главы государства в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Румынию, Российскую Федерацию, Казахстан, а также о его переговорах с главами государств и правительств Сирии и Латвии, заявлениях для печати, подписанных документах в ходе визитов президентов этих стран в Баку.

В этот том издания также вошли материалы о приеме Президентом Азербайджана высокопоставленных лиц Объединенных Арабских Эмиратов, США, Швеции, Чехии, Германии, Турции, Беларуси и других государств, организации ОБСЕ, Европейского Союза, ТЮРКСОЙ, совершивших визит в нашу страну, а также письма главы нашего государства.

На всех встречах и переговорах Президент Азербайджана привлекал внимание к оккупационной политике Армении, призывал мировую общественность поддержать урегулирование нагорно-карабахской проблемы в рамках норм международного права.

В этом томе также представлена информация о вступительной и заключительной речи Президента Ильхама Алиева на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития первой половины 2009 года, поездках в Нахчыванскую Автономную Республику, Гаджигабульский, Губинский, Гусарский районы, встречах в регионах с представители общественности, участии в открытии учреждений образования, здравоохранения и промышленности, инфраструктурных объектов, ознакомлении с проводимой в столице работе по благоустройству и созиданию.

В книге имеются разделы «Примечания», «Личные имена», «Географические названия».

В подготовке 37-го тома, выпущенного «Азернешр», были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).