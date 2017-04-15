Очередной адрес водного путешествия IV Игр исламской солидарности: Агджабеди (ФОТО)

2017-04-15 19:00 | www.trend.az | 2

БАКУ/ Trend/ - В субботу очередной остановкой водного путешествия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017», начавшегося с Каспия, после Сабирабада стал Агджабеди – динамично развивающийся и процветающий в последние годы край Низменного Карабаха.

Водное путешествие стартовало с Аггельского национального парка в Агджабединском районе. Аггель – одна из территорий Азербайджана, обладающая самой известной озерно-степной экосистемой, местом обитания перелетных и местных птиц, а также различных животных. Под патронажем ЮНЕСКО озеро охраняется как ареал международного значения.

Обладатель черного пояса 2 дан по карате, заслуженный тренер Азербайджана Эльданиз Гамбаров, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира по карате Адам Мамедов и ученица школы-лицея номер 3 города Агджабеди Фатима Ширинова в Аггельском национальном парке наполнили водой сосуд с логотипом «Баку-2017» и отправились на место проведения водного фестиваля - площадь Гейдара Алиева.

Затем в рамках программы Domestic Grassroots, включенной в IV Игры исламской солидарности «Баку-2017», в спортзале школы-лицея номер 3 города Агджабеди состоялось региональное спортивное мероприятие.

Выступившие на мероприятии заместитель главы Исполнительной власти города Агджабеди Наиба Мустафаева и руководитель проекта Ульвия Акберова отметили, что предстоящие в Баку IV Игры исламской солидарности являются важным событием в общественно-политической и спортивной жизни нашей страны, пожелали успехов молодым спортсменам.

В конкурсе, организованном среди школьников с целью пропаганды IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» и привлечения молодежи к спорту, приняли участие 100 учеников из 5 школ - 50 девочек и 50 мальчиков. Школьники испытали свои силы в различных видах спорта.

Победителям от имени Операционного комитета были вручены кубки, дипломы, справочники, а команде-победителю - билеты на церемонию закрытия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017».

В рамках программы «Водное путешествие, начавшееся с Каспия» в вечерние часы на площади Гейдара Алиева города Агджабеди состоится водный фестиваль, будет представлена концертная программа.