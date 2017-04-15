Официальные лица силовых структур Армении вводят общественность в заблуждение - военный эксперт

2017-04-15 19:13 | www.trend.az | 2

БАКУ/ Trend/ - Официальные лица силовых структур Армении, выступая с абсурдной информацией о "военной мощи" и "новом вооружении" страны, вводят общественность в заблуждение.

Об этом сказал Trend военный эксперт, полковник в запасе Кямал Гусейнов, комментируя высказывание заместителя начальника войск ПВО Армении, полковника Артура Погосяна о том, что Армения закупила переносные зенитно-ракетные комплексы «Верба».

По его словам, абсурдное высказывание о том, что приобретение данного оружия изменит "баланс силы" в регионе в пользу Еревана, могло прийти на ум только Погосяну.

"Любой международный эксперт, который непосредственно изучает "баланс силы" двух стран и подробно анализирует ситуацию, однозначно подтверждает многократное превосходство Азербайджана над Арменией с военной точки зрения", - сказал он.

Гусейнов отметил, что в отличие от Армении, финансовый потенциал Азербайджана позволяет не только закупить достаточное количество современного вооружения и боевой техники для армии, но и позволяет развивать военно-промышленный комплекс страны.