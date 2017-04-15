Главы МИД Узбекистана и Франции провели переговоры в Ташкенте

2017-04-15 19:16 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/- Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и министр иностранных дел и международного развития Франции Жан-Марк Эро, прибывший с официальным визитом в Ташкент, провели переговоры, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

«В продолжение двусторонних переговоров, состоявшихся 29 марта 2017 года в Париже, министры обсудили актуальные аспекты узбекско-французских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, обменялись мнениями по региональной и международной повестке дня», - говорится в сообщении.

Стороны отметили, что подписанная межмидовская программа сотрудничества на 2017-2018 годы позволяет на системной основе развивать и укреплять многоплановое сотрудничество между Узбекистаном и Францией.

Министры обсудили также вопросы расширения сотрудничества между Узбекистаном и Францией в контексте реализации задач, определенных Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах.

Стороны подтвердили заинтересованность в успешных итогах намеченного на начало июня визита в Узбекистан делегации деловых кругов Франции под эгидой Движения французских предприятий «МЕДЕФ Интернэшнл».

Абдулазиз Камилов и Жан-Марк Эро рассмотрели и другие вопросы, представляющие обоюдный интерес.

Во встрече приняла участие посол Франции в Узбекистане Виолен Бийет де Вильмор.

(Автор: Демир Азизов)