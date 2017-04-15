В результате теракта в Алеппо погибли более 70 мирных граждан

2017-04-15 20:17 | www.oxu.az | 2

Жертвами теракта в районе Рашидин под Алеппо стали 70 человека, около 130 человек получили ранения.

Сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщает сирийский госканал Аль-Ихбария.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что в районе возле заправки, где стоят автобусы с жителями Фуа и Кефрая, подорвал себя смертник на машине.

Часть автобусов с эвакуированными гражданами на данный момент остаются заблокированными в районе Рашидин, который контролируется боевиками.

Поселения Фуа и Кефрая уже более трех лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 20 тысяч человек. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли 2 тысячи человек, из них 400 детей.

T.T