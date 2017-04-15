Два поезда столкнулись на вокзале в Вене

2017-04-15 20:08 | www.trend.az | 2

Два поезда столкнулись в субботу на железнодорожном вокзале в венском районе Майдлинг. Об этом сообщили в местной полиции, передает ТАСС.

Как пишет Австрийское агентство печати, в результате ЧП пострадали по меньшей мере три человека, один из вагонов перевернулся.

Железнодорожное движение через вокзал "Вена - Майдлинг", который является одним из важнейших транспортных узлов австрийской столицы, приостановлено. Поврежден контактный провод. Причины аварии выясняются.

"Администрация железных дорог организует штаб для расследования происшествия", - сообщил представитель Австрийских железных дорог Роман Хаслингер.