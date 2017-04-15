Число жертв теракта в Алеппо возросло до 70 человек (Обновлено)

2017-04-15 20:37 | www.trend.az | 2

20:37 (GMT+4) Количество жертв в результате теракта в районе Рашидин под Алеппо возросло до 70 человек, более 130 человек ранены, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Алеппо.

"Количество жертв уже не менее 70 человек, не менее 130 ранены. Сказать точно сложно, много сильно обгоревших тел и конечностей, разбросанных вокруг обгорелых автобусов", — рассказал собеседник агентства.

18:10 (GMT+4) Жертвами теракта в районе Рашидин под Алеппо стали 22 человека, около 50 человек получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на сирийский госканал "Аль-Ихбария".

Ранее источник сообщил РИА Новости, что в районе возле заправки, где стоят автобусы с жителями Фуа и Кефрая, подорвал себя смертник на машине.

Часть автобусов с эвакуированными гражданами на данный момент остаются заблокированными в районе Рашидин, который контролируется боевиками.

Сирийская армия через посредников достигла договоренности с главарями ряда вооруженных группировок, согласно которым боевикам в городах Забадани и Мадая (в пригороде Дамаска) предоставили автобусы и безопасный путь для вывода в Идлиб. Взамен боевики разблокировали дорогу для эвакуации нескольких тысяч жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая, которых должны были доставить в город Алеппо.

Поселения Фуа и Кефрая уже более трех лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 20 тысяч человек. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли 2 тысячи человек, из них 400 детей.