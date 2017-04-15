Жизнь в тени стены: Будни мексиканцев, обитающих в полушаге от США

2017-04-15 21:00 | www.oxu.az | 3

Администрация Дональда Трампа обещает достроить стену на границе с Мексикой в ближайшие два года.

Но речь не только о строительстве новой стены, но и о перестройке старой: еще при Буше было возведено более тысячи километров заграждений. За прошедшие годы этот забор изрядно проржавел. Для многих жителей мексиканских приграничных городов стена стала привычной деталью быта: днем на ней сушат белье, а по ночам отлавливают в пристенных огородах мигрантов, топчущих посевы.

О том, как живется людям в тени стены, — в галерее Лента.ру.

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Девочка залезает на дерево, чтобы заглянуть за стену — в США.

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Хижина у стены на мексиканской стороне границы.

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Для того чтобы сделать крышу, сгодится и рекламный баннер.

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Мексиканский архитектор Карлос Торрес при помощи установки дорожных знаков протестует против строительства стены. «Стены не остановят миграцию, - утверждает он. - Трамп просто не знает, о чем говорит. У нас тут есть забор, но люди все равно бегут через него каждую неделю».

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Картина на заборе одного из дворов приграничной Тихуаны.

Фото: Edgard Garrido / Reuters

36-летнего повара Хоакина, гражданина Гватемалы, депортировали из США. «Я пытался пересечь границу столько раз, что пограничники начали меня узнавать, - рассказывает он. - Я их, правда, в лицо не запоминал». Сейчас Хоакин пробавляется тем, что собирает мусор по помойкам, сортирует и сдает в пункты переработки.

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Живет Хоакин в кроне дерева. На этом фото он устраивает себе постель.

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Идиллия на городском пляже: продавец хот-догов в приграничной Тихуане дождался запоздалых клиентов.

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Развлечение для всей семьи. Жители Тихуаны сжигают мусор подальше от дома и поближе к границе.

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Для многих пограничная стена стала привычной частью быта.

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Пограничная тележка мексиканских коммунальных служб.

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Стена на границе привлекает в Тихуану туристов, которые охотно фотографируются на фоне сооружения.

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Местные жители жалуются, что регулярно ловят в своих огородах мигрантов, планирующих перебраться в США.

Фото: Edgard Garrido / Reuters

На другой стороне стены иммигрантов ждет холодный прием: американские патрули на автомобилях и квадроциклах бдительно следят за границей.

С.С.

