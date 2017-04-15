Число жертв наводнения в Иране увеличилось до 35

2017-04-15 21:26 | www.oxu.az | 3

Число погибших при наводнении на северо-западе Ирана возросло до 35 человек, восемь человек числятся пропавшими без вести.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Report, об этом заявил глава организации по чрезвычайным ситуациям страны Исмаил Наджар.

Ранее Наджар сообщил о 25 жертвах. По его словам, наводнение было вызвано обильными дождями, шедшими с утра пятницы в четырех провинциях Ирана — Западный и Восточный Азербайджан, Курдистан и Зенджан.

"В общей сложности число погибших достигло 35 человек", — сообщил Наджар агентству ISNA, отметив, что спасателям удалось найти тела тех, кто считался пропавшими без вести.

Большая часть жертв, как отмечало агентство, приходилась на провинцию Восточный Азербайджан. Власти проводят поисково-спасательные операции.