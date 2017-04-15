При столкновении поездов в Вене пострадали девять человек - ОБНОВЛЕНО

2017-04-15 22:05 | www.apa.az | 3

Девять пассажиров пострадали в результате столкновения поездов на железнодорожном вокзале в австрийской столице.

Как передает АПА, об этом сообщили ТАСС в венской полиции.

"По последним данным, ранения при столкновении получили девять человек", - рассказал представитель правоохранительных органов.

Работа специальных служб на месте ЧП продолжается, всем пострадавшим оказывается помощь, часть из них доставлена в больницы.

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20:01

Два поезда столкнулись в субботу на железнодорожном вокзале в венском районе Майдлинг.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в местной полиции.

В результате ЧП пострадали по меньшей мере 7 человек.