Изолируй меня полностью!

2017-04-15 22:00 | www.oxu.az | 2

Украинский фотограф показал опасность повальной зависимости от соцсетей

Люди заходят в соцсети. Очень часто заходят в соцсети. Слишком часто заходят в соцсети. Это неудивительно, потому что социальные сети — тот дивный новый мир, жить в котором возможно только находясь непосредственно там. Но ученые бьют тревогу: есть и обратная, весьма опасная сторона увлечения соцсетями.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru представляет фотопроект Артура Бондарья, где автор показал, как электронные гаджеты изолируют городских жителей от реальности.

Фото: Артур Бондарь

«Интеграция современного общества в интернет-пространство происходит практически моментально. Неважно, где вы находитесь — в троллейбусе, в метро, торговом центре или просто на улице, — вы всегда можете встретить человека с гаджетом, который читает ленту социальных сетей или общается в чате», - подмечает фотограф.

Фото: Артур Бондарь

Бондарь поражается, насколько жители мегаполиса захвачены соцсетями. «Студенты общались в своих телефонах, порой забывая о еде», - отмечает фотограф.

Фото: Артур Бондарь

Мобильный интернет все глубже проникает в повседневную жизнь.

Мобильные телефоны есть у 51 процента мирового населения, а 27 процентов с их помощью заходит в соцсети.

Фото: Артур Бондарь

Самая популярная социальная сеть в мире — Facebook. В 2016 году ее аудитория превысила 1,71 миллиарда человек. Хотя бы раз в месяц в нее заходят 1,712 миллиарда пользователей.

Фото: Артур Бондарь

Самые популярные мессенджеры в мире — Facebook Messеnger и WhatsApp. Каждым из них пользуется более миллиарда человек.

Фото: Артур Бондарь

В России около 80 процентов молодых людей хотя бы раз в день проверяют социальные сети, говорят социологи. Постоянно находится онлайн каждый десятый россиянин.

Фото: Артур Бондарь

Ученые пытаются определить влияние соцсетей на человеческую психику. Результаты исследований противоречивы. По некоторым наблюдениям, активное пользование соцсетями продлевает жизнь.



Фото: Артур Бондарь

С другой стороны, исследователи утверждают, что соцсети губят женскую психику. Facebook, Instagram и другие платформы негативно влияют на самооценку девушек, побуждая их бесконечно сравнивать себя с некими идеалами. В результате они чувствуют себя уязвленными, непривлекательными и несчастными.

Фото: Артур Бондарь

А социологи МПГУ выяснили, что соцсети вредят семейным ценностям. ВУЗ опросил 1100 студентов и пришел к выводу, что чем больше времени человек проводит в интернете, тем реже при анкетировании он называет значимыми семью, мораль и нравственность.

Фото: Артур Бондарь

Недавно ученые выяснили, почему люди так легко впадают в зависимость от социальных сетей. Изучив особенности поведения 8,5 тысяч человек, исследователи пришли к выводу, что пристрастие к соцсетям на четверть зависит от генетической предрасположенности.

Фото: Артур Бондарь

Не секрет, что интернет представляет реальную угрозу личным данным пользователей. Но людей это не смущает. С каждым годом число зарегистрированных в соцсетях только растет.

Фото: Артур Бондарь

Эдвард Сноуден, рассказавший миру о том, что американские спецслужбы с помощью интернета могут получить любую информацию о любом человеке, дал несколько советов, как обезопасить себя от глобальной слежки

Фото: Артур Бондарь

Однако большинство пользователей соцсетей не задумываются о безопасности, многих гораздо больше волнует, какое впечатление на друзей произведут их посты и фотографии. В поиске неожиданных и впечатляющих ракурсов некоторые переходят грань. Исходя из сообщений в открытых источниках, в 2016 году по этой причине погибли 73 человека.

Фото: Артур Бондарь

Психиатры полагают, что зависимость от соцсетей представляет собой болезнь, которую необходимо лечить. В России этим занимаются некоторые наркологические клиники. По словам врачей, люди «сбегают» в социальные сети. Однако в результате они оказываются изолированными от реального мира и не всегда готовы к повседневным контактам.

Фото: Артур Бондарь

«Технологический прогресс — это наше будущее, но только если он делает нас более человечными», - напоминает автор серии Артур Бондарь.

С.С.

