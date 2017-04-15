Suriye'de tahliye edilenlere saldırı: Ölü sayısı 100'ü aştı

2017-04-15 22:31 | www.trend.az | 1

Suriye'de kuşatma bölgelerinden tahliye edilenlerin konvoyuna düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 100'ü aştı.

Beldelerden gelen konvoyun Raşidin'de muhaliflerin kontrol noktasında bekletildiği sırada, bir bombalı araç saldırısı meydana geldi.

Saldırının tanıklarından İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Saha Koordinatörü Mehmet Şuayip Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın oldukça büyük çaplı olduğunu belirtti.

Altun, "Yüzlerce yaralı var. Ölülerin haddi hesabı yok. Tabii insanlar kaçmaya başladı. Orada bir can pazarı yaşandı. İnsanlar ambulanslarla, pikaplarla, her türlü araçla çevre hastanelere sevk edildi. Tabii takas da durmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA