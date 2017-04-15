Американский футболист случайно сбил насмерть трехлетнюю дочь

2017-04-15 22:44 | www.trend.az | 3

Звезда американского футбола, экс-игрок клубов Национальной футбольной лиги Тодд Хип по неосторожности сбил трехлетнюю дочь, передает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Инцидент произошел возле дома спортсмена в пригороде Финикса, уточнили в полиции. Хип, находясь за рулем грузовика, сбил ребенка, выбежавшего на подъездную дорожку.

Девочку доставили в больницу, где она умерла.

Полиция ведет расследование происшествия. По предварительным данным, речь идет о трагической случайности.

По информации Sporting News, погибшая девочка была младшим ребенком 37-летнего футболиста, в семье осталось четверо детей.